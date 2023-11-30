В Магнитогорске «Водоканал» начал отключать злостных должников от благ цивилизации

Тех, кто не платит по счетам и не идет на контакт с коммунальщиками, лишают воды и канализации

Магнитогорцы должны за холодное водоснабжение и водоотведение больше 340 млн рублей. Поставщик услуг, МП трест «Водоканал» в Магнитогорске пошел на крайние меры и приступил к отключению у злостных неплательщиков воды и канализации, передает корреспондент Первого областного информагентства со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным на 1 октября общий долг горожан за данные услуги составляет 342 млн 785,2 тыс. рублей, почти на 4 млн больше, чем месяцем ранее. Задолженность числится более чем за тысячей адресов. Причем достаточно много неплательщиков проживает в элитном частном секторе.

По словам ведущего специалиста юридического отдела МП трест «Водоканал» Сергея Годфрида, предприятие ведет усиленную работу по снижению просроченной дебиторской задолженности. Но прежде чем идти на крайнюю меру и отключать ресурс, ведется предварительная работа: должника неоднократно предупреждают, присылают сводный документ для оплаты долга, уведомляют об ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг. Кстати, расходы на введение ограничения также будут возложены на должника при судебном взыскании.

МП трест «Водоканал» намерен продолжить применять крайнюю меру борьбы со злостными неплательщиками коммунальных услуг. Во избежание этого потребителей просят своевременно оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что в дачном поселке на Увильдах в Аргаяшском районе ООО «Уралэнергосбыт» начал отключать от электроснабжения элитных должников.