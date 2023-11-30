Элитные дачи на берегу озера Увильды начинают отключать от электричества из‑за крупных долгов

Общий долг дачных и садовых товариществ по области составил 113 млн рублей

Энергетики напоминают о платежах за электроэнергию владельцам дач. Сезон закончился, но по счетам платят не все. На 1 ноября общий долг садовых и дачных товариществ в Челябинской области составил 113 млн рублей. Особенно крупные суммы насчитывают на элитную недвижимость в прибрежной зоне южноуральских курортов, сообщает пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт».

Так, особняки в несколько этажей со всеми удобствами, ландшафтным дизайном и собственным пирсом в ДНТ «Чайка» накопили самые крупные долги среди садоводов в Карабашском округе. Например, в двух домах нашли факты безучетного потребления электроэнергии на 1,8 млн рублей. Правление товарищества решило точечно отключать от электроэнергии злостных неплательщиков. А энергетики планируют подать заявление о банкротстве товарищества.

«Озеро Увильды — жемчужина Южного Урала. Дачи эксплуатируются круглый год. Электроэнергия расходуется на освещение, отопление и другие бытовые нужды. Суммы в зимний период набегают существенные. Просим дачников не забывать об этом и ежемесячно вносить платежи за электроэнергию в Уралэнергосбыт или садовое товарищество. Наличие задолженности грозит индивидуальным отключением электроэнергии злостным нарушителям, а также банкротством всего товарищества», — обратился первый заместитель генерального директора Уралэнергосбыта Андрей Святых.

В компании назвали лидеров-должников среди СНТ и ТСН: «Тракторосад-3», «Жилищник», «Слава».