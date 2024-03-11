В Магнитогорске установят еще один пост для контроля качества воздуха

Объявлен соответствующий аукцион

Центр организации закупок Челябинской области разместил аукцион на приобретение стационарного поста контроля атмосферного воздуха для Магнитогорска. Начальная цена контракта — 18,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 20 марта. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Победитель аукциона до конца сентября 2024 года должен установить стационарный пост, который способен определять в воздухе концентрацию таких веществ, как оксид углерода, сероводород, оксид серы и другие. Кроме того, пост должен определять содержание пыли в воздухе, измерять температуру, влажность и давление при проведении контроля.

В стационарном посте должна находиться лаборатория для отбора проб воздуха. Также у сотрудников должна быть возможность регистрировать, хранить и передавать данные на сервер.

Сам павильон будет небольшим: длина чуть более 3,5 метра, ширина — не более 2,5 метра, а высота — не более 2,7 метра. Каркас павильона должен выдерживать сильный ветер и снег. В самом помещении, помимо лаборатории, должны быть рабочий стол и стул для сотрудника.

Где именно установят пост, пока неизвестно.

В начале января такие посты установили в магнитогорском Экопарке и на границе городского бора в Челябинске.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала систему мониторинга качества воздуха в Челябинской области лучшей в стране.