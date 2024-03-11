Центр организации закупок Челябинской области разместил аукцион на приобретение стационарного поста контроля атмосферного воздуха для Магнитогорска. Начальная цена контракта — 18,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 20 марта. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Победитель аукциона до конца сентября 2024 года должен установить стационарный пост, который способен определять в воздухе концентрацию таких веществ, как оксид углерода, сероводород, оксид серы и другие. Кроме того, пост должен определять содержание пыли в воздухе, измерять температуру, влажность и давление при проведении контроля.
В стационарном посте должна находиться лаборатория для отбора проб воздуха. Также у сотрудников должна быть возможность регистрировать, хранить и передавать данные на сервер.
Сам павильон будет небольшим: длина чуть более 3,5 метра, ширина — не более 2,5 метра, а высота — не более 2,7 метра. Каркас павильона должен выдерживать сильный ветер и снег. В самом помещении, помимо лаборатории, должны быть рабочий стол и стул для сотрудника.
Где именно установят пост, пока неизвестно.
В начале января такие посты установили в магнитогорском Экопарке и на границе городского бора в Челябинске.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала систему мониторинга качества воздуха в Челябинской области лучшей в стране.