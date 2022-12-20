«Размер выплаты такой же, какой в ноябре установили депутаты Челябинской городской думы. Магнитогорцы получат деньги до конца 2022 года», — пояснила и. о. начальника управления социальной защиты Магнитогорска Оксана Титова.
Ранее магнитогорские семьи мобилизованных освободили от платы за обучение в школах искусств и других учреждениях, подведомственных управлению культуры. Также родители получили освобождение от платы за оказание оздоровительных услуг дошкольникам. Все школьники из семей мобилизованных горожан получили право бесплатного проезда на трамвае. Детям мобилизованных также предоставлены бесплатные путевки в «лесные школы» на базе детских загородных комплексов «Абзаково» и «Карагайский».
Ранее решение о выплате 15 тысяч рублей супругам мобилизованных приняла Городская дума Челябинска.
Какие меры поддержки в Челябинской области положены участникам СВО и их семьям и куда обращаться за выплатами и льготами, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о необъявленных мерах поддержки для мобилизованных на Южном Урале. Минсоц заверил, что поможет семьям, не имеющим права на выплаты в 20 и 50 тысяч рублей.
Также назван размер компенсации платы за обучение в ссузах для детей из семей мобилизованных.