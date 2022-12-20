В Магнитогорске супругам мобилизованных выплатят по 15 тысяч рублей

Новую меру социальной поддержки одобрили депутаты Городского собрания

Семьи мобилизованных из Магнитогорска получат дополнительную материальную поддержку. Супругам военнослужащих выплатят по 15 тысяч рублей. Решение об этом сегодня, 20 декабря, приняли депутаты Городского собрания, сообщает пресс-служба Собрания.

«Размер выплаты такой же, какой в ноябре установили депутаты Челябинской городской думы. Магнитогорцы получат деньги до конца 2022 года»,

— пояснила и. о. начальника управления социальной защиты Магнитогорска Оксана Титова.