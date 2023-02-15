В Магнитогорске семье погибшего военнослужащего вручили орден Мужества

Мерген Кумуспаев погиб в зоне проведения спецоперации

Накануне в администрации Магнитогорска семье погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Мергена Кумуспаева вручили орден Мужества, присвоенный военнослужащему посмертно. Награду вручил глава города Сергей Бердников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Магнитогорска выразил соболезнования семье командира взвода, который погиб при исполнении воинского долга, и поблагодарил родителей солдата за то, что они воспитали настоящего героя.

«Правда, когда говорят, что смерть забирает лучших. Наши доблестные бойцы жертвуют жизнями, чтобы в России был мир. Мерген — настоящий герой. Мы будем всегда помнить о его заслугах и заботиться о его семье»,— сказал Сергей Бердников.

Заместитель командира по военно-политической работе войсковой части 3275 Федеральной службы войск нацгвардии РФ, подполковник Евгений Гончаренко также поблагодарил родителей Мергена Кумуспаева, подчеркнув, что его подвиг никогда не будет забыт.

Имя Мергена Кумуспаева увековечено на мемориале, расположенном в воинской части, где служил боец.

В конце декабря Сергей Бердников вручил благодарственные письма от Владимира Путина двум молодым людям, вернувшимся из зоны специальной военной операции. Награда магнитогорцам присуждена «за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга».