В Магнитогорске родилась тройня впервые за пять лет

Мама и малыши чувствуют себя хорошо

4 марта в Магнитогорске в Центре охраны материнства и детства появились на свет двойня и тройня. И если двойня явление не такое уж и редкое, то тройня в последний раз появлялась на свет в городе пять лет назад, сообщили в пресс-службе ЦОМиД.

«Согласно утвержденному плану маршрутизации, беременные женщины, ожидающие тройню, направляются на роды в Челябинск. Но эта женщина поступила в экстренном порядке к дежурным врачам. В результате операции у нас на свет появились три мальчика. Братики, конечно, будут похожи, но близнецов среди них нет. Это настоящее чудо — быть участником рождения тройни, даже для опытных врачей»,— рассказала заведующая перинатальным центром Ольга Максимова.

Экстренное родоразрешение выполнили главный акушер-гинеколог Магнитогорска Виталий Пеньковский, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Ольга Чуканова, врачи анестезиологи-реаниматологи Светлана Бритвина и Марина Беликова, заведующая ЦОМиД Ольга Максимова и другие.

Ранее бэби-бум случился в роддоме клиники ЮУГМУ. Там 28 марта родились две пары девочек и мальчики-тройняшки.