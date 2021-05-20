Мэрия Магнитогорска потратит почти 200 млн рублей на парковки для «Притяжения»

Администрация нашла подрядчика для выполнения работ

Администрация Магнитогорска подвела итоги аукциона на выполнение работ по реконструкции улицы Советской и созданию парковок рядом со строящимся парком «Притяжение». В торгах участвовали две компании. Победителем признано ООО «Спецтехника». Цена контракта составит 198 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен до 30 сентября реконструировать часть дороги на улице Советской, а также обустроить парковочные пространства рядом с парком «Притяжение». Кроме того, победитель торгов выполнит озеленение площадки.

Напомним, «Притяжение» — комплекс площадью более 220 гектаров с медицинскими, музейными, образовательными и культурно-спортивными объектами, пешеходным бульваром, а также искусственным водоемом. Проект реализуют на принципах государственно-частного партнерства. Одним из крупнейших инвесторов станет председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Ключевые объекты планируют построить уже к 2025 году. Комплекс расположат на территории, которая принадлежит металлургическому комбинату. Речь об участке бывшего теплично-садового совхоза им. Ленина. Объем инвестиций ММК составит около 25 млрд рублей.

Для разведения транспортных потоков рядом с парком «Притяжение» в Магнитогорске меняют схему дорожного движения. Перекресток улиц Советской — Советской Армии — Галиуллина — Оренбургской реконструируют. Его разделят на два регулируемых участка. На улице Советской сделают правые повороты на Оренбургскую и Советскую. Оренбургскую улицу расширят на одну полосу для увеличения пропускной способности. Появятся новые остановки и велодорожки.

Правительство РФ в феврале этого года приняло решение дополнительно поддержать строительство улично-дорожной сети вокруг парка «Притяжение» в Магнитогорске. В 2021 году на эти цели будет выделено 770 млн рублей.