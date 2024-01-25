В Магнитогорске рассказали, когда вернется тепло в дома Правобережного района

Отключение произошло почти сутки назад из‑за крупной коммунальной аварии

Тепло в дома жителей Правобережного района Магнитогорска должно вернуться до конца четверга, 25 января. Такая задача стоит перед сотрудниками МП трест «Теплофикация» и специалистами управляющих компаний, сообщили в мэрии.

Напомним, порыв магистральной теплотрассы 700 мм в районе цирка и центральной городской ярмарки произошел накануне вечером, в 17:15. В течение трех часов аварийный участок отключили от основной магистрали, однако из-за значительных повреждений из труб вытекла вся вода.

«Поврежденный участок локализовали, начали заполнение системы по альтернативным теплотрассам по улице Грязнова и проспекту Ленина. В первую очередь подключили социальные объекты, больницы, роддом. Ночью переподключили порядка 150 домов, где благодаря оперативной работе управляющих компаний удалось вернуть тепло. Сейчас мы выгоняем воздух из системы, подаем теплоноситель в дома, и у людей постепенно возвращается отопление», — рассказал директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов.

По его словам, теперь дело за управляющими компаниями: специалистам необходимо выпустить воздух из труб и радиаторов и заполнить систему теплоносителем до конца дня.

Вадим Агафонов добавил, что во время плановой летней проверки нареканий по работе участка теплотрассы не было:

«Во время профилактических работ давали давление в 18—20 атмосфер, и все было в порядке. Вчера при нашем рабочем давлении в 10,5 атмосферы произошел порыв. На данный момент участок теплотрассы заварен и запущен в работу».