Дома в Магнитогорске остались без отопления из‑за прорыва теплотрассы

Аварийные работы шли всю ночь

Накануне в Магнитогорске произошел прорыв на магистральной теплотрассе, из-за чего значительная часть жилых домов и социальных объектов осталась без отопления. Работы по устранению аварии шли всю ночь и продолжаются до сих пор. Мэрия города сообщила о постепенном возвращении тепла в квартиры, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным городской администрации, к утру 25 января повреждение отопительной магистрали локализовано, бригады МП треста «Теплофикация» латают прорыв.

По последней информации, отопление вернулось в некоторые дома 124-го микрорайона, 95-го и 96-го кварталов. Ведутся работы над подачей тепла в детские сады № 22 и 135, 121, школу № 8 и городскую больницу № 3.