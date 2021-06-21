В Магнитогорске отменили масштабные празднования Дня города и Дня металлурга

Решение принято в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции

Мэрия Магнитогорска объявила об отмене масштабных празднований Дня металлурга и Дня города в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Два главных городских праздника планировали объединить в один день — 18 июля. Эту новость сообщил официальный телеграм-канал администрации Магнитогорска.

До сегодняшнего дня планировалась, что горожан порадуют музыкальные группы «Кар-Мен», «Пропаганда» и арт-группы «Сопрано» Турецкого. Из-за рисков распространения коронавирусной инфекции городские праздники решили отменить. В прошлом году праздничные мероприятия для горожан прошли в онлайн формате: местные артисты и деятели культуры подготовили спектакли, выставки и концерты.

Напомним, в Челябинской области отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский.