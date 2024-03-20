В Магнитогорске появится автобус с подарками

Правда, не настоящий, а светодиодный

Администрация Магнитогорска продолжает украшать город в честь его 95‑летнего юбилея. К новогодним праздникам закупят светодиодную инсталляцию в виде праздничного автобуса. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Арт-объект установят на площади Народных Гуляний в самом центре города. Новенькая фигура получится достаточно объемной — около 4 метров в высоту и 9 метров в длину. Украсят автобус подсветкой красного цвета, хвойными гирляндами с шарами и фигурами новогодних подарков. Установить конструкцию планируют в период с 25 ноября по 8 декабря.





Фото из техзадания заказчика

Напомним, недавно мы писали о 19 новых светодиодных инсталляциях, которые также появятся в Магнитогорске этой зимой.