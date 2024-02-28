В Магнитогорске начали подготовку к новогоднему оформлению города — 2025

Город украсят инсталляции Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков

В 2024 году Магнитогорск отпразднует 95-летие. К празднованию, которое состоится летом, жителям города готовят сюрпризы: концерты, фестивали и мастер-классы по всему городу. Не оставят Магнитогорск без подарков и зимой — к новогодним праздникам закупят новую иллюминацию, следует из извещения о проведении электронного аукциона на сайте закупок.





Фото из техзадания заказчика



Согласно документации, город украсят 19 новых светодиодных инсталляций: сани Деда Мороза, светящийся купол «Дерево желаний», фигуры Снегурочки и снеговиков. Установлены украшения будут на площади Народных Гуляний в самом центре города.

Фото из техзадания заказчика

Напомним, что ранее мы писали об инсталляциях, которые появятся в Магнитогорске уже летом.