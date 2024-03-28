В Магнитогорске появился первый остановочный комплекс в новом дизайне

Заказ города выполнили осужденные

В Магнитогорске установили новый остановочный комплекс с прямой крышей, боковыми стенками, скамейками, информационной табличкой и подсветкой. Как рассказали в ГУФСИН региона, остановку изготовила бригада исправительной колонии № 18.

Первая антрацитово-серая остановка, дизайн которой выбрали сами магнитогорцы, появилась по адресу проспект Ленина, 164. Как рассказали в ведомстве, осужденные регулярно выполняют работы по благоустройству и оснащению города, но на этот раз заказ отличался новым обликом павильона, утвержденным в конце прошлого года.

Подобная практика сотрудничества муниципальных учреждений и исправительных учреждений помогает в ресоциализации и трудоустройстве осужденных. Занимаясь выполнением общественно полезных работ, они получают возможность осваивать навыки работы на разных видах производства, что упрощает поиск работы после освобождения.