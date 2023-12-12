Новые остановочные комплексы в Магнитогорске будут серыми

Большинство горожан проголосовало за такой вариант

В Магнитогорске в рамках масштабного обновления транспортной системы не только приобретут новые автобусы, но и оборудуют остановочные комплексы на новых маршрутах. Ранее горожанам предложили четыре варианта расцветки комплексов, и большинство проголосовало за антрацитово-серый цвет. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Голосование на портале „Госуслуги“ проводилось с 1 по 10 декабря. В опросе приняли участие почти две тысячи человек. Им было предложено выбрать один из четырех эскизов новых остановочных комплексов. Наибольшее количество голосов набрал павильон антрацитово-серого цвета — 636. На втором месте — вариант шоколадно-коричневого цвета»,— рассказали в мэрии.

Новые остановки будут с прямой крышей, боковыми стенками, скамейками, информационной табличкой и подсветкой. Установят их на новых автобусных маршрутах, которые запустят в новом году.