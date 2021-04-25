В Магнитогорске почти на месяц перекроют движение по проспекту Пушкина

Но только по одной стороне дороги

С сегодняшнего дня, 25 апреля, в Магнитогорске почти на месяц перекроют движение по проспекту Пушкина в связи с проведением ремонтных работ. Подробнее рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«С 25 апреля и до 15 мая будет перекрыта западная сторона проспекта Пушкина (с организацией двустороннего движения по восточной стороне) на участке от улицы Кирова до улицы Дежнева. С 6 до 20 мая — от улицы Дежнева до улицы Рубинштейна»,— уточнили в администрации Магнитогорска.

Кроме того, шестого мая с восьми утра до 17:00 будет прекращено движение транспорта через железнодорожный переезд 312 километр станции «Магнитогорск-Грузовой».

Водителей просят быть внимательными и следовать в соответствии с дорожными знаками.

В 2020 году в Магнитогорске в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано дорожное покрытие на 17 участках дорог общей протяженностью более 13 километров.

Напомним, с 26 апреля до 20 сентября на автодороге Челябинск — Троицк введут реверсивное движение. Подробнее читайте здесь.