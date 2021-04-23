На автодороге Челябинск — Троицк вводится реверсивное движение с 26 апреля

Ограничения продолжатся до 20 сентября

Управление федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал» объявило о введении временного ограничения движения транспорта на автодороге Челябинск — Троицк.

«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на участке км 134 — км 143 вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде организации реверсивного движения с 26 апреля по 20 сентября 2021 года», — поясняет ведомство.

Указанный 10-километровый участок дороги расположен возле города Троицка.