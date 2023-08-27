В Магнитогорске планируют создать университетский кампус

Проект уже обсуждают с инвесторами

В Магнитогорске Челябинской области планируют создать университетский кампус «Магнитная долина». В ближайшие несколько лет на площадке учебно-научного центра по улице Ленинградской хотят возвести таунхаусы и научно-образовательный корпус для лабораторий. Об этом рассказал ректор МГТУ имени Г. И. Носова Дмитрий Терентьев на большом аппаратном совещании, передает пресс-служба администрации Магнитогорска.

По словам ректора вуза, создание своего кампуса позволит городу привлечь молодых специалистов. Реализовывать амбициозную задачу планируют в сотрудничестве с межуниверситетским кампусом Челябинска.

«Сейчас прорабатываем вопрос с крупнейшими банками города, планируем привлечь инвесторов, чтобы они строили здесь жилые площади. Видим большую заинтересованность»,— рассказал Дмитрий Терентьев.

Напомним, строительство челябинского межуниверситетского кампуса планируют завершить к концу 2025 года. Недавно стало известно о том, что там сделают Центр коллективного пользования «Экология: атмосфера — вода — почва». Это пять лабораторий, которые станут площадкой для отработки экологических задач на производстве.