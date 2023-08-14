В межуниверситетском кампусе Челябинска сделают экологический Центр коллективного пользования

Пять объединенных лабораторий будут решать задачи производств

В строящемся челябинском межуниверситетском кампусе сделают Центр коллективного пользования «Экология: атмосфера — вода — почва». Это пять лабораторий, которые станут площадкой для отработки экологических задач на производстве. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр коллективного пользования — это пространство, где объединены несколько лабораторий с уникальным оборудованием и научными кадрами.

В лабораториях будут изучать методы очистки сточных, технологических и сбросных вод; очистки газов; переработки разных отходов; отработки новых «зеленых» технологий взамен существующим химическим производствам. Также там планируется мониторить состояние водоемов и воздуха.

В Центре установят все необходимое аналитическое оборудование для проведения исследований.

Будущая лаборатория уже заручилась поддержкой предприятий. Готовность участвовать подтвердили компании «Мечел» и «Завод „Техно“». Ключевые участники проекта по созданию кампуса — ведущие вузы региона: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МГТУ им. Г. И. Носова и МИДИС.

Проект межуниверситетского кампуса реализует АНО «Региональная инфраструктура образования и науки».

Напомним, на прошлой неделе в честь Дня строителя проект кампуса выставили на челябинской Кировке. Строительство объекта планируют завершить к концу 2025 года.