В Магнитогорске осудили бывшего преподавателя за взятки от студентов

Она выплатит штраф в пятикратном размере

В Магнитогорске суд Ленинского района признал виновной в получении взяток и служебном подлоге 36-летнюю горожанку. Преподаватель МГТУ им. Г.И. Носова получила от 15 студентов около 50 тысяч рублей за сдачу зачетов и экзаменов по двум дисциплинам. Теперь осужденная получила три года лишения свободы условно и штраф почти в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В надзорном ведомстве рассказали, что теперь уже бывший преподаватель с декабря 2019 по июнь 2020 года через старосту группы получила от 15 студентов взятки на общую сумму около 50 тысяч рублей за сдачу зачетов и экзаменов по двум дисциплинам без фактической проверки знаний. Доцент кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания Института естествознания и стандартизации ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» придумала свою схему сдачи дисциплин.

Кроме того, она предоставила студентам содержание вопросов экзаменационных билетов госэкзамена. Студенты сами могли выбрать номер билета, минуя случайный выбор.

«Виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования на срок 2 года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 245 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в Челябинске вступил в силу приговор осужденному за взятки профессору из УралГУФКа.