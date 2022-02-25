В Челябинске вступил в силу приговор осужденному за взятки профессору из УралГУФК

Бывший завкафедрой спортивного вуза получил 4,5 года лишения свободы

Вступило в силу наказание, назначенное в декабре 2021 года бывшему заведующему кафедрой УралГУФК, кандидату педагогических наук Виктору Олефиренко. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-преподаватель пытался добиться условного срока в апелляционной инстанции, но потерпел неудачу.



Напомним, по версии следствия, Олефиренко, работая в главном спортивном вузе Челябинской области заведующим кафедрой теории и методики спортивных игр, за семь лет, с 2013 по 2020 год, получил от студентов более 1,7 миллиона рублей. За деньги он ставил своим ученикам положительные оценки и зачеты на сессиях, не требуя от них посещать лекции, практику и собственно экзамены.

Кандидат педагогических наук был задержан летом 2021 года, в августе следственные органы предъявили ему обвинение в получении взятки в крупном размере. В декабре 2021 года Центральный районный суд Челябинска назначил преподавателю 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Олефиренко подал апелляционную жалобу и просил заменить наказание условным из-за возраста и плохого состояния здоровья. Однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения.