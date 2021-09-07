В Магнитогорске обустраивают места для торговли

Вместо деревянных ящиков и картонных коробок по городу расставят 140 новых лотков

В город металлургов прибыла первая партия торговых лотков. Они пойдут на замену устаревших и дополнят места торговли. Их устанавливают на торговых маршрутах, где садоводы много лет предлагают свою продукцию горожанам. Нестационарные объекты были подготовлены по поручению мэра Сергея Бердникова, сообщает администрация города. Напомним, в этом году горожане пожаловались, что продажа овощей идет с деревянных ящиков и картонных коробок, расположенных прямо на асфальте тротуара.

Первая партия лотков поступила во вторник 7 сентября. Всего по городу разместят более 140 таких объектов.

«Только в Ленинском районе мы разметим 48 таких лотков. Они совершенно новые. Мы учли мнения и пожелания жителей города, опросили садоводов и выбрали удобные для всех места их размещения. Проработан не только дизайн объектов, но и учтены все характеристики, чтобы было удобно и садоводам, и покупателям приобретать свежие продукты из первых рук», — прокомментировал начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики администрации города Кирилл Хуртин.

Эстетичный вид торговых объектов — часть благоустройства города. Дизайн новых лотков соотносится в видом городских остановочных комплексов.

Напомним, месяц назад жителей города металлургов взволновала торговля на гостевом маршруте: к окончанию дня на тротуаре и возле ближайшего рынка оставались картонные коробки, ящики и мусор.