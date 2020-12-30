В Магнитогорске будет построен многопрофильный медицинский центр

Проектом больничного комплекса займется компания из Сахалина

Определился победитель конкурса на проектно-изыскательные работы в Магнитогорске, объявленного министерством строительства и инфраструктуры региона. Им стала компания из Сахалина ООО «Строй-Эксперт». Цена контракта — 100 миллионов рублей из средств областного бюджета.



Медицинский центр предполагается построить на территории нового парка «Притяжение». Проект парка был представлен губернатору Алексею Текслеру год назад в ходе рабочего визита. Кроме медицинского центра здесь предполагается разместить музей науки и техники, художественную галерею, арт-кластер, тематический парк и другие объекты в рамках государственно-частного партнерства. По медико-техническому заданию центр будет представлять собой комплекс на 660 коек — с лечебным отделением, в том числе рентгенодиагностическим, операционным и реабилитационным, инфекционным блоками. Также предусмотрено родильное отделение с акушерским блоком на 70 коек, отделением патологии беременности, послеродовым отделением, блоком интенсивной терапии для новорожденных и помещением для выписки.



По условиям проектно-изыскательские работы должны быть завершены не позднее 3 квартала 2022 года. Эта же компания выиграла конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Больничный комплекс на 650 коек в г. Златоусте, в том числе проектно-изыскательские работы».

