В Магнитогорске начнут обрабатывать от клещей парки и скверы

В городе стартуют акарицидные работы

В Магнитогорске с 18 по 21 апреля будут проводить акарицидную обработку скверов и парков. Специалисты начнут с Ленинского района, после чего перейдут на общественные территории левого берега, Правобережного и Орджоникидзевского районов, сообщили в администрации города.

«Жителей Магнитогорска просят воздержаться от посещения парков и скверов города на время проведения работ по акарицидной обработке — с 18 по 21 апреля», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

На этой неделе подготовку к обработке начали в Челябинске.

В конце марта на Южном Урале начинается сезон клещей. Травмпункты уже готовы принимать первых укушенных. Но туда все же лучше не попадать, тем более что защита от клеща стоит дешевле, чем вынужденное лечение. Разбираемся, что поможет избежать нападения, а при укусе сэкономить деньги на анализах и таблетках.

Укушенных еще нет, однако в этом году их может быть особенно много. Об этом 7 апреля предупредил Роспотребнадзор по Челябинской области.