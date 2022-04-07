«Пик обращений с укусом клеща мы отмечали в 2017 году. Тогда травмпункты Челябинской области зафиксировали более 22 тысяч укушенных. В прошлом году было 14 тысяч 784 пострадавших. Двое из них, непривитые, умерли. И этот год обещает быть неблагополучным», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова.
Если вы собираетесь выезжать на природу, отправлять ребенка в лагерь, еще не поздно привиться. Вакцина защищает от самой тяжелой клещевой инфекции — энцефалита.
«Уже закуплены 130 тысяч доз вакцины для детей трех-четырех и семи-восьми лет. Этой весной они смогут привиться бесплатно. Все остальные — только за деньги», — говорит начальник отдела профилактики Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.
Зато на экстренную иммунопрофилактику могут рассчитывать все: и дети, и взрослые.
«Противоклещевой иммуноглобулин остается бесплатным по полису ОМС для всех жителей области. Ввести его нужно в течение 72 часов после укуса. Но клеща лучше сдать на анализ. Взрослым иммуноглобулин вводят при положительном результате на клещевой энцефалит. Детям препарат ставят независимо от результатов анализа», — поясняет Денис Коршунов.
Провести анализ клеща можно только за деньги. Найти иммуноглобулин можно в травмпунктах. Если препарат где-то закончился, звоните на горячую линию Минздрава области по номеру 122 — оператор подскажет, где найти препарат.
Уже к родительскому дню по всей области от клещей обработают кладбища. Обработка парков и скверов начнется после апрельских субботников, когда установится плюсовая температура.
«Для обработки садовых участков я советую вызвать специалистов. Если возьметесь за дело сами, можете навредить себе и домашним животным — отравиться ядом», — говорит заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Дмитрий Плеханов.
Роспотребнадзор также напоминает, что клещи обитают на всей территории Челябинской области. Но особенно часто они нападают на людей в Нязепетровском районе, Кусинском районе, Катав-Ивановске, Карабаше, Миассе, Чебаркуле, Чебаркульском районе, Кыштыме, Ашинском и Каслинском районах.
Ранее журналисты ИА «Первое областное» подсчитали минимальные траты на репелленты, прививку и страховой полис от укуса клеща — подготовка к сезону обойдется челябинцам в тысячу рублей с человека.