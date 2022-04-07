Роспотребнадзор обещает Челябинской области повышенную активность клещей

Специалисты назвали самые неблагополучные территории

«Пик обращений с укусом клеща мы отмечали в 2017 году. Тогда травмпункты Челябинской области зафиксировали более 22 тысяч укушенных. В прошлом году было 14 тысяч 784 пострадавших. Двое из них, непривитые, умерли. И этот год обещает быть неблагополучным»,

— говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова.

На Южном Урале начинается сезон клещей. Укушенных еще нет, однако в этом году их может быть особенно много. Об этом в четверг, 7 апреля, предупредил Роспотребнадзор по Челябинской области.

Если вы собираетесь выезжать на природу, отправлять ребенка в лагерь, еще не поздно привиться. Вакцина защищает от самой тяжелой клещевой инфекции — энцефалита.

«Уже закуплены 130 тысяч доз вакцины для детей трех-четырех и семи-восьми лет. Этой весной они смогут привиться бесплатно. Все остальные — только за деньги»,

— говорит начальник отдела профилактики Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.

Зато на экстренную иммунопрофилактику могут рассчитывать все: и дети, и взрослые.

«Противоклещевой иммуноглобулин остается бесплатным по полису ОМС для всех жителей области. Ввести его нужно в течение 72 часов после укуса. Но клеща лучше сдать на анализ. Взрослым иммуноглобулин вводят при положительном результате на клещевой энцефалит. Детям препарат ставят независимо от результатов анализа»,

— поясняет Денис Коршунов.

Провести анализ клеща можно только за деньги. Найти иммуноглобулин можно в травмпунктах. Если препарат где-то закончился, звоните на горячую линию Минздрава области по номеру 122 — оператор подскажет, где найти препарат.

Уже к родительскому дню по всей области от клещей обработают кладбища. Обработка парков и скверов начнется после апрельских субботников, когда установится плюсовая температура.

«Для обработки садовых участков я советую вызвать специалистов. Если возьметесь за дело сами, можете навредить себе и домашним животным — отравиться ядом»,

— говорит заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Дмитрий Плеханов.