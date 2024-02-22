К 95-летнему юбилею Магнитогорск украсят инсталляциями в виде цветов

Праздничную иллюминацию установят в июне

К празднованию 95-летнего юбилея в Магнитогорске намечены грандиозные планы. В программе — больше ста различных фестивалей и концертов, которые пройдут по всему городу. Улицы украсят яркой иллюминацией в виде цветов, следует из извещения о проведении электронного аукциона на сайте закупок.





Так, в городе появятся почти 200 светящихся арт-объектов, среди которых украшения на опоры и фонарные столбы в виде лилий и звезд, цифры «95», светодиодные одуванчики и дерево сакура, инсталляции в виде фонтана и надписи «С Днем города!». Располагаться они будут в центре и на окраинах: по проспектам Ленина и Металлургов, улицам Труда, Зеленой, Экологической, в сквере Трех Поколений, на Челябинском тракте и Дачном шоссе.





Праздничные мероприятия продлятся в городе с 28 июня и до Дня металлурга, 21 июля. Глава Магнитогорска Сергей Бердников отметил, что праздник должен выглядеть ярко и запомниться жителям города надолго.

«Наша задача — сделать эти дни запоминающимися. Поэтому мы постарались подготовить программу для всех возрастов с большим количеством артистов. Постараемся всем угодить», — сказал Сергей Бердников на аппаратном совещании.





Согласно документу, максимальная цена контракта на арт-объекты составляет 38,5 миллиона рублей. Исполнить работы должны до 11 июня.