Участники финальной церемонии фестиваля «Спасибо за Победу!», которая 9 мая проходит в Магнитогорске, разместили сотни свечей в гигантскую композицию «Спасибо!» длиной более 10 метров.
Это символическая композиция, которая говорит о безграничной благодарности защитникам Родины. Вечером огни от свечей создают особую атмосферу праздника. Люди до завершения концерта продолжали нести свечи.
Фестиваль «Спасибо за Победу!» был создан в год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор каждый год россияне могут увидеть историю страны в воспоминаниях очевидцев.
9 мая Алексей Текслер открыл фестиваль «Спасибо за Победу!» у монумента «Тыл-Фронту» в Магнитогорске. На мероприятие были приглашены ветераны, дети войны и труженики тыла.