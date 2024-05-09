В Магнитогорске на фестивале из свечей создали гигантскую композицию «Спасибо!»

В длину надпись превысила 10 метров

Участники финальной церемонии фестиваля «Спасибо за Победу!», которая 9 мая проходит в Магнитогорске, разместили сотни свечей в гигантскую композицию «Спасибо!» длиной более 10 метров.





Это символическая композиция, которая говорит о безграничной благодарности защитникам Родины. Вечером огни от свечей создают особую атмосферу праздника. Люди до завершения концерта продолжали нести свечи.



Фестиваль «Спасибо за Победу!» был создан в год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор каждый год россияне могут увидеть историю страны в воспоминаниях очевидцев.

9 мая Алексей Текслер открыл фестиваль «Спасибо за Победу!» у монумента «Тыл-Фронту» в Магнитогорске. На мероприятие были приглашены ветераны, дети войны и труженики тыла.