Алексей Текслер открыл финал Всероссийского фестиваля «Спасибо за Победу!» в Магнитогорске

Сотни магнитогорцев собрались возле мемориала «Тыл —фронту»

Сегодня, 9 мая, в Магнитогорске состоялось открытие финала Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». На мероприятие приглашены ветераны, дети войны и труженики тыла. Губернатор Алексей Текслер обратился с приветственным словом к участникам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Магнитка, с праздником! С Днем Великой Победы! Дорогие магнитогорцы, от всей души поздравляю с Днем Победы! 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды победили фашизм в его логове. И 9 мая 1945 года навсегда вошло в историю как триумф нашего оружия, триумф нашей страны! Здесь, в легендарной Магнитке, ковался меч Победы. Мы находимся сейчас рядом с грандиозным монументом „Тыл — фронту“ как подтверждение того, что мы — Великий народ, мы — Великая страна. С праздником!» — сказал Алексей Текслер.





Фестиваль «Спасибо за Победу!» был создан в год 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. С тех пор каждый год россияне могут увидеть историю страны в воспоминаниях очевидцев. Сегодня на праздничной акции губернатор Алексей Текслер поздравил с Днем Победы всех собравшихся у монумента «Тыл — фронту» и тех, кто по ту сторону экрана на федеральном телеканале «Победа» следил за трансляцией в Магнитогорске.

В 2024 году праздничную акцию принимает Магнитогорск, удостоенный почетного звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад в достижение Великой Победы. На мероприятие приглашены ветераны, дети войны и труженики тыла. Площадкой финальной церемонии фестиваля стала территория монумента «Тыл — фронту» на берегу реки Урал.





Вместе с Алексеем Текслером горожан поприветствовал глава Магнитогорска Сергей Бердников, который отметил особые заслуги магнитогорцев в приближении Великой Победы.

Под открытым небом развернулось масштабное музыкально-театрализованное действие, в котором принимают участие популярные российские исполнители. Народная артистка Надежда Крыгина исполнила песню «Мать — земля моя!», после чего горожане разместили свечи в гигантскую композицию «Спасибо!». Это символическая композиция, которая говорит о безграничной благодарности защитникам Родины.

Среди тех, кто приехал в Магнитогорск, — народная артистка России Лариса Долина, лидеры молодежных хит-парадов Егор Крид и Хабиб, победительница телепроекта «Голос» Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Также в концерте примут участие местные коллективы, в том числе сводный детский хор.





Трансляция мероприятия запланирована в общероссийском эфире телеканалов «ПОБЕДА», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе» и «ПОЕХАЛИ!», прямое включение — в программе «Время».

Фестиваль задуман как видеолетопись воспоминаний участников и очевидцев трагических событий и призван сохранить память о Великой Отечественной войне. В ходе фестиваля телеканал «Победа» собирает в единый общедоступный архив видеозаписи еще живых свидетелей и участников войны.