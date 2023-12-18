Глава Магнитогорска Сергей Бердников посетил единственную на весь город молочную кухню, которая работает при городском Центре охраны материнства и детства. В декабре молочной кухне исполнилось 45 лет, но она все так же успешно, как раньше, кормит жителей города полезной молочной продукцией, сообщает пресс-служба Центра.
В этом году молочной кухне удалось обновить производство: в помещениях выполнили ремонт, закупили новое оборудование для переработки молока. Средства на это выделил Минздрав Челябинской области при содействии главы Магнитки и вице-губернатора области Ирины Гехт.
Каждый день молочная кухня перерабатывает по 500 литров молока. На небольшом предприятии выпускают шесть видов кисломолочной продукции: «Кефир», «Биолакт», «Биолакт без сахара», «Малышок», «Наринэ» и «Творог». Все они не содержат консервантов и могут храниться 48 часов. Продукцию молочной кухни жители Магнитогорска покупают и для детей, и для взрослых.
Напомним, в Челябинске молочную кухню удалось сохранить при городской детской поликлинике № 8 имени Александра Невского, она выпускает продукцию под своим брендом.