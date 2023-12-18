В Магнитогорске модернизировали единственную молочную кухню

После ремонта ее посетил глава города Сергей Бердников

Глава Магнитогорска Сергей Бердников посетил единственную на весь город молочную кухню, которая работает при городском Центре охраны материнства и детства. В декабре молочной кухне исполнилось 45 лет, но она все так же успешно, как раньше, кормит жителей города полезной молочной продукцией, сообщает пресс-служба Центра.

В этом году молочной кухне удалось обновить производство: в помещениях выполнили ремонт, закупили новое оборудование для переработки молока. Средства на это выделил Минздрав Челябинской области при содействии главы Магнитки и вице-губернатора области Ирины Гехт.

Каждый день молочная кухня перерабатывает по 500 литров молока. На небольшом предприятии выпускают шесть видов кисломолочной продукции: «Кефир», «Биолакт», «Биолакт без сахара», «Малышок», «Наринэ» и «Творог». Все они не содержат консервантов и могут храниться 48 часов. Продукцию молочной кухни жители Магнитогорска покупают и для детей, и для взрослых.

Напомним, в Челябинске молочную кухню удалось сохранить при городской детской поликлинике № 8 имени Александра Невского, она выпускает продукцию под своим брендом.