Единственная в Челябинске молочная кухня выпускает продукцию под своим брендом

В ассортименте — молоко, кефир и творог для малышей

Несколько месяцев назад единственная в Челябинске молочная кухня стала структурным подразделением детской поликлиники № 8 имени Александра Невского. Теперь она выпускает продукцию под брендом поликлиники и внедряет новые технологии. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Две недели назад мы закупили закваску и сделали тестовый продукт — ацидолакт. Его получают путем добавления в цельное (или обезжиренное) молоко ацидофильной палочки, которая превосходит по своим полезным свойствам болгарскую палочку. Наряду с ацидофильной палочкой в закваску добавляются термофильные молочнокислые стрептококки»,

— рассказывает технолог молочной кухни Юлия Ортман.

Один из новых продуктов — ацидолакт. Он не содержит консервантов и благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Купить ацидолакт и другие продукты молочной кухни: молоко, кефир, творожки — может любой желающий.