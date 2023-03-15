Один из новых продуктов — ацидолакт. Он не содержит консервантов и благотворно влияет на микрофлору кишечника.
«Две недели назад мы закупили закваску и сделали тестовый продукт — ацидолакт. Его получают путем добавления в цельное (или обезжиренное) молоко ацидофильной палочки, которая превосходит по своим полезным свойствам болгарскую палочку. Наряду с ацидофильной палочкой в закваску добавляются термофильные молочнокислые стрептококки», — рассказывает технолог молочной кухни Юлия Ортман.
Купить ацидолакт и другие продукты молочной кухни: молоко, кефир, творожки — может любой желающий.
Кстати, недавно у молочной кухни появился свой сайт. На нем представлена вся информация о работе кухни: координаты, продукция, цены.