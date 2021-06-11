В Магнитогорске многоквартирный дом почти полгода стоит без крыши

Подрядчик не завершил работы по капремонту

Жители многоквартирного дома № 30 по улице Лазника в Магнитогорске пожаловались в соцсетях на аварийное состояние квартир и подъезда после незавершенного капитального ремонта. Замена кровли должна была завершиться еще 1 мая. Но на половине работ строительная компания прекратила какую-либо деятельность по дому.

По словам жильцов, работы начались еще 1 февраля. Но до сих пор о новой кровле еще нет и речи. Строительный мусор лежит во дворе, а над домом возвышается только половина кровли.

«На данный момент произведены демонтажные работы на 50% кровли, произведен ремонт стропильных конструкций, заменены кобылки и сплошная обрешетка, натянута антиконденсатная пленка — все эти работы выполнены на 50% от общего объема. После завершения работ подрядной организации будут предъявлены штрафные санкции за нарушение условий договора и срыв срока производства работ», — прокомментировали в фонде регионального оператора капитального ремонта МКД Челябинской области.

Однако жильцов такой ответ не устраивает. Их квартиры топит дождями, а сроков окончания работ теперь уже никто не озвучивает.





«После последних ливней во втором подъезде затопило три этажа. В моей квартире вода по шву гипсокартона стекала через люстру, всю ночь бегали с ведрами. Хорошо, что не произошло замыкание электропроводки. Подрядная организация ООО ПСК „Алмаз“ якобы ищет людей, кто согласится выполнить ремонтные работы. Те, кто начали разбор этой самой крыши, пропали по неизвестным нам причинам», — пожаловалась жительница дома Юлия Ходунова.

К сожалению, связаться с исполнителем работ в многоквартирном доме так и не удалось. Пока собственники квартир могут лишь фиксировать свои потери и ущерб и потребовать от подрядчика компенсировать его.



Между тем, это не первый дом в городе, жильцы которого страдают из-за затянувшегося ремонта. На этой неделе в доме по адресу улица Корсикова, 3 квартиры верхних этажей залило во время дождя.