В Копейске таксист помогает заводить заглохшие в морозы машины

А в Снежинске волонтеры подвозят замерзающих пешеходов

Морозы объединили южноуральцев, люди стараются поддержать друг друга в беде и помогают добраться до нужной точки тем, кто в дороге.

Например, в Копейске таксист Леонид, как сообщает «Копейский рабочий», заводит заглохшие машины автолюбителей. Мужчина возит в багажнике трос, запасной аккумулятор и другие приспособления, необходимые для спасения автомобилей. В четверг таксист Леонид завел семь машин — пять иномарок и два «Жигуленка».

Многим автомобилистам завести двигатель также помогают инспекторы ДПС. Управление областной Госавтоинспекции даже предложило запустить челлендж #СогреваетДПС, чтобы благодарные автомобилисты и сами сотрудники делились историями о добрых делах в социальных сетях.

А в Снежинске волонтеры Росатома призывают жителей города подбирать пешеходов на остановках общественного транспорта, чтобы те не замерзали в ожидании своего автобуса.

«Экстремальных температур не выдерживают ни люди, ни техника, а вызвать такси становится почти что квестом, причем дорогим. Мы обращаемся к тем, у кого сегодня машина все-таки завелась. Если у вас есть возможность, подхватывайте пассажиров с остановок общественного транспорта или просто помогите коллегам добраться до дома», — обращаются к землякам волонтеры.

Экстремально низкие температуры сохранятся в Челябинской области до начала следующей недели.

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