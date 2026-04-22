В Магнитогорске брата и сестру, ночевавших на АЗС, вернули кровным родителям

Сохранить семью помог проект «Вызов»

В Магнитогорске трехлетние брат и сестра, которых нашли одних на заправке, смогли вернуться к кровным родителям. Правда, для этого матери и отцу пришлось круто изменить свою жизнь и поставить на первое место семейные ценности. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову сообщает издание «КП-Челябинск».

Год назад на АЗС поселка Чесма автолюбители нашли двух малышей, которые гуляли без взрослых. Позже выяснилось, что их мать была пьяной и занималась своими делами. Женщина уже была лишена родительских прав в отношении семерых старших детей — негативный сценарий мог повториться и с этими малышами. Вместо наказания матери предложили принять участие в проекте «Вызов» и побороться за младших детей.

При поддержке органов опеки и центра «Надежда» был составлен четкий план: мать добровольно легла лечиться от зависимости в наркологию и затем прошла реабилитацию. Пока она восстанавливалась, дети жили в Центре содействия семейному воспитанию № 2 Магнитогорска — в полной безопасности.

Отец детей за это время сделал ремонт в съемной квартире и подготовил все необходимое для переезда сына и дочери. Несколько месяцев назад мама и папа наконец забрали детей домой. Сейчас семья находится под наблюдением специалистов, брат и сестра живут в кровной семье.

Напомним, что проект «Вызов» направлен на то, чтобы сократить социальное сиротство в Челябинской области.