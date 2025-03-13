Проект «Вызов» поможет сократить социальное сиротство в Челябинской области

Родителям, которые оступились, дают второй шанс

В Челябинской области реализуется проект «Вызов», который должен помочь оступившимся мамам и папам сохранить ребенка в кровной семье. Специалисты нескольких ведомств собираются за круглым столом, чтобы вместе найти эффективные механизмы помощи таким семьям. На этой неделе такой консилиум прошел в Копейске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня мы получили реальную помощь. Даже не ожидали, что в Челябинской области столько ресурсов для оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении», — поделилась заместитель директора «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» города Копейска Наталья Мокина.

За одним столом собрались представители органов опеки, социальные работники, руководители центров временного пребывания и других организаций.

«Они ищут ресурсы, которые могут вывести семью из кризиса», — замечает региональный куратор проекта «Вызов» Вероника Ливончик.

Проект работает в 14 регионах страны. Его цель — сократить число детей в детских домах на 25%.

«Я вижу, как меняется отношение к этой проблеме, меняется мировоззрение людей. Это позволит нам еще активнее помогать детям и их родителям», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Медиахолдинг «Первый областной» выступает информационным партнером проекта «Вызов».