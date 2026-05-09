В Магнитогорске «Бессмертный полк» запустили в общественном транспорте

Портреты участников Великой Отечественной войны разместили на трамвая и автобусах

В эти дни в городе металлургов курсирует необычно украшенный транспорт: на черно-белых фотоснимках — магнитогорцы — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Как акция «Бессмертный полк» в этом году преобрела новый формат, рассказывает корреспондент ИА «Первое областное».

В кабине водителя Ульяны Нигаматзяновой фото героя Советского Союза Петра Еремеевича Федорова. В 1936 году он был призван в ряды Красной Армии. В октябре 41-го ушел на фронт.

«Он отличился в боях за Москву, воевал под Киевом, форсировал реку Висла. За проявленные мужество и героизм был неоднократно награжден орденами и медалями. В моей семье тоже есть герой — мой дедушка, Митронов Иван Васильевич, воевал в противотанковой дивизии, был ранен и представлен к ордену Отечественной войны I степени», — поделилась водитель наставник МП «Маггортранс».





«Ежедневно на выпуске 115 трамваев и 29 автобусов. Во всех кабинах разместили портреты участников Великой Отечественной войны», — отметил начальник службы движения МП «Маггортранс» Андрей Адувалин.

Всенародную акцию поддержали и медики. Изображение героев они разместили на автомобилях скорой помощи.







«Акция „Бессмертный полк“ на автомобилях позволяет нести память об участниках Великой Отечественной войны, показывая, что каждый ветеран является бессмертным участником великой Победы. Мы помним! Мы гордимся!», — говорит главный фельдшер станции скорой медицинской помощи Людмила Лебедь.

Фотографии героев горожане могут увидеть не только 9 мая, но и все майские праздники. Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит в этом году в онлайн формате. Увидеть портреты героев можно не только на цифровых ресурсах, но и в общественном транспорте, на медиаэкранах, в эфире региональных телеканалов.