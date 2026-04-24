В Магнитогорске в ближайшую субботу, 25 апреля, пройдет день открытых дверей по вакцинации против клещевого энцефалита. Акцию проводит городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева. Медики призывают жителей не откладывать защиту от опасного заболевания, переносимого клещами, в преддверии сезона их активности.
Прививку можно будет сделать в первой половине дня в поликлинике с дневным стационаром. Так как процедура не входит в Национальный календарь профилактических прививок, за саму вакцину нужно будет заплатить.
«Вакцина отечественная, производства НИИ Чумакова. Она совместима с другими вакцинами от клещевого энцефалита», — рассказали Первому областному информагентству в самой поликлинике.
Помимо денег, на вакцинацию нужно принести паспорт.
На прошлой неделе аналогичную акцию проводили в Челябинске. Тогда за несколько часов привились 80 человек.
Полный цикл вакцинации в Челябинской области уже прошли больше 13 тысяч южноуральцев.