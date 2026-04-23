Более 13 тысяч южноуральцев завершили курс вакцинации от клещевого энцефалита

Еще около 30 тысяч только начали этот курс

Более 13 тысяч южноуральцев, среди которых почти три тысячи детей, уже завершили курс вакцинации от клещевого энцефалита. Первый этап прошли еще около 30 тысяч жителей области. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Клещи, которые обитают в Челябинской области, могут переносить целый спектр заболеваний, самое грозное из которых — клещевой энцефалит. В тяжелых случаях заболевание может привести к смерти. Но, по данным статистики, среди погибших нет привитых людей. Курс вакцинации — самый надежный метод защиты своего здоровья.

«Курс вакцинации состоит из трех прививок, а ревакцинация проводится раз в три года», — напоминают эпидемиологи.

Также следует соблюдать правила, защищающие от укуса: закрывать открытые участки тела одеждой и использовать брызгалки от клещей. Если клещ все-таки присосался — немедленно обращайтесь за помощью: непривитым введут противоклещевой иммуноглобулин, а для профилактики других инфекций назначат антибиотики.