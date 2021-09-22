В Ленинском районе Челябинска без горячей воды останется 271 многоквартирный дом

Работы на сетях начнутся уже в 11 вечера 22 сентября

В Челябинске запланировали работы на водоводе № 9 в Ленинском районе, который питает несколько сотен домов, в том числе и многоквартирных. В мэрии предупредили, что воды не будет в течение суток — 23-00 часов 22 сентября до 23-00 часов 23 сентября. Кроме жилых домов под отключение попадают детские сады, школы, лечебные учреждения. В мэрии огласили адреса зданий, попадающих под отключение водоснабжения.

Из-за плановых работ на водоводе в ближайшие сутки без воды останутся 271 многоквартирный дом, 544 частных дома, 22 учреждения образования, 57 иных потребителей Ленинского района. Предупреждение об отключении озвучил заместитель главы города Александр Астахов на прошедшем аппаратном совещании.

В мэрии огласили список зданий, которые попадают под отключения.

Многоквартирные дома:

— ул. Ачинская 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

— ул. Батумская 11, 21, 22, 22а, 25.

— ул. Безрукова 1, 3, 5, 6, 7, 13.

— ул. Брестская 17.

— ул. Бугурусланская 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64.

— пер. Бугурусланский 7.

— ул. Василевского 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77а, 79, 80, 81, 83, 85.

— ул. Грозненская 52, 56.

— ул. Дербентская 41, 43, 43-б, 45, 45-а, 46, 47, 47а; 47/1, 49, 49а.

— ул. Днепровская 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33.

— ул. Ереванская 2а, 3, 4, 6, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

— пер. Канатовский 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

— ул. Л. Чайкиной 9, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

— ул. Лескова 4.

— ул. Люблинская 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45.

— ул. Магнитогорская 89, 91.

— ул. Масленникова 9а, 20, 21.

— ул. Машиностроителей 31, 33, 35, 35/1, 37, 48.

— ул. Новороссийская 1а, 1/3, 2, 2а, 3, 5, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 59-б, 60, 61, 61а, 61б, 63, 65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 77а, 79, 80, 80-б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103а, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118-б, 118-в, 122, 122б.

— ул. Суркова 4, 5, 5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

— ул. Туруханская 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

— ул. Цимлянская 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а.

— ул. Чистопольская 27.

Детские сады:

— МБДОУ "ДС № 29 — ул. Грозненская, 56, ул. Василевского, 72.

— МБДОУ "ДС № 368 — ул. Суркова, 22, ул. Новороссийская, 59-б.

— МБДОУ "ДС № 453 — ул. Ереванская, 12, ул. Ереванскя, 12а.

— МБДОУ "ДС № 218 — ул. Батумская, 22.

— МБДОУ "ДС № 315 — ул. Василевского, 77а.

— МБДОУ "ДС № 429 — ул. Туруханская, 40а.

— МБДОУ "ДС № 203 — ул. Люблинская, 43.

— МБДОУ «ДС № 387 — ул. Батумская, 11.

— МБУ центр «Акварель» — ул. Василевского, 27.

— частный д/с — ул. Туруханская, 42.

Учебные заведения:

— МБОУ СОШ № 55 г. — ул. Брестская 17.

— Лицей № 77— ул. Ереванская 16.

— МБОУ СОШ № 46 г. — ул. Новороссийская 77а.

— МБОУ СОШ № 32 г. — ул. Новоросийская, 27, ул. Туруханская, 40.

— МБОУ СОШ № 146 г. — ул. Новороссийская, 8.

— ЧППиГХ им. Я. П. Осадчего— ул. Масленникова, 21.

— ЧГПГТ им. Яковлева— ул. Машиностроителей, 31.

— Детская шк. искусств № 6— ул. Ереванская, 9.

— ЧГУ— ул. Василевского, 75.

Учреждения здравоохранения:

— ГБ № 13 — ул. Василевского, 85.

— Женская консультация, ГБ № 3 — ул. Днепровская, 23.

— Кожно-венерологический диспансер № 3 — ул. Днепровская, 18.

— Медицинский центр ЧТПЗ — ул. Новороссийская 85, 80, 88.

Частный сектор:

— ул. Суркова 8, 10, 12 (3 ч. д).

— ул. Магнитогорская-Цимлянская-Низинная (5 ч. д.).

— ул. Бирская (1 ч. д.).

— ул. Макеевская (75 ч. д.).

— Бугурусланская-Чистопольская-Днепровская-Новороссийская (233 ч. д.).

— Василевского-Цимлянская-Магнитогорская (173 ч. д.).

Грозненская-Бобруйская-Толстого-Барановичевская (60 ч. д.).

В администрации города отметили, что будет организован подвоз воды.