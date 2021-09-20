В Ленинском районе Челябинска без воды на сутки останется 271 многоквартирный дом

Отключение связано с работами на водоводе

В Челябинске 22 сентября будут проводить плановые работы на водоводе № 9 в Ленинском районе. В связи с этим на сутки отключат водоснабжение, сообщил замглавы города Александр Астахов в ходе еженедельного аппаратного совещания.

«Без водоснабжения на сутки останутся 271 многоквартирный дом, 544 частных дома, 22 учреждения образования, 57 иных потребителей», — доложил Александр Астахов.

Также замглавы города добавил, что будет организован подвоз воды, а всех жителей района проинформируют об отключении.

Горожане могут ознакомиться с полным списком объектов, попадающих под отключение.