В Челябинске стартует реконструкция трамвайных платформ. Пока по городу идет ремонт трамвайных переездов, затем начнется обновление 25 трамвайных платформ. Еще две установят на новых остановках, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
По данным Миндортранса, пассажиропоток челябинского трамвая составляет более 90 тысяч человек в день, и для них должны быть максимально безопасные условия пользования общественным транспортом.
«Сейчас в городе 240 трамвайных остановок. На 40 из них выход из трамваев осуществляется прямо под колеса автомобилей, что небезопасно и неудобно для пассажиров. Мы взяли в работу часть из этих остановок, чтобы оборудовать их трамвайными платформами в 2021 году. Сейчас комитет дорожного хозяйства Челябинска занимается проектированием. На остановках расположенных по улице Дзержинского уже определен подрядчик, он приступит к работе в ближайшее время», — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
Современные трамвайные платформы должны быть приподняты до уровня пола трамвая и иметь минимальный зазор между платформой и трамваем.
«Ширина посадочной платформы при этом подбирается исходя из ширины проезжей части от 2 м до 4 метров. Новые высокие посадочные платформы с одной стороны будут обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров трамвая, в том числе людей с инвалидностью, с другой ускорят пассажирооборот остановочных пунктов, а также повысят привлекательность рельсового транспорта», — прокомментировали в министерстве.
Платформы планируется обустроить на следующих остановках:
— Медгородок (посадка на конечной);
— Пос.1-й Плановый (на северо-запад);
— ул. Первоконная (в обе стороны);
— ул. Эстонская (в обе стороны);
— Чайкиной (на северо-запад);
— Завод Электромашина (на запад);
— ул. Сталеваров (в обе стороны);
— Трамвайное депо № 1 (в обе стороны);
— ул. Чичерина (на восток);
— Пл. Революции (в обе стороны);
— Городской сад (в обе стороны);
— ул. Орджоникидзе (в обе стороны);
— ул. Евтеева (в обе стороны);
— Стадион Локомотив (в обе стороны);
— пос. Першино (в обе стороны).
Вместе с этим два новых остановочных комплекса появятся на перекрестке улице Цвиллинга и улице Тимирязева.