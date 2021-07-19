В Челябинске отремонтируют 25 трамвайных платформ

Еще 2 установят на новых остановках

В Челябинске стартует реконструкция трамвайных платформ. Пока по городу идет ремонт трамвайных переездов, затем начнется обновление 25 трамвайных платформ. Еще две установят на новых остановках, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По данным Миндортранса, пассажиропоток челябинского трамвая составляет более 90 тысяч человек в день, и для них должны быть максимально безопасные условия пользования общественным транспортом.

«Сейчас в городе 240 трамвайных остановок. На 40 из них выход из трамваев осуществляется прямо под колеса автомобилей, что небезопасно и неудобно для пассажиров. Мы взяли в работу часть из этих остановок, чтобы оборудовать их трамвайными платформами в 2021 году. Сейчас комитет дорожного хозяйства Челябинска занимается проектированием. На остановках расположенных по улице Дзержинского уже определен подрядчик, он приступит к работе в ближайшее время», — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Ширина посадочной платформы при этом подбирается исходя из ширины проезжей части от 2 м до 4 метров. Новые высокие посадочные платформы с одной стороны будут обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров трамвая, в том числе людей с инвалидностью, с другой ускорят пассажирооборот остановочных пунктов, а также повысят привлекательность рельсового транспорта»,

— прокомментировали в министерстве.

Современные трамвайные платформы должны быть приподняты до уровня пола трамвая и иметь минимальный зазор между платформой и трамваем.

Платформы планируется обустроить на следующих остановках:

— Медгородок (посадка на конечной);

— Пос.1-й Плановый (на северо-запад);

— ул. Первоконная (в обе стороны);

— ул. Эстонская (в обе стороны);

— Чайкиной (на северо-запад);

— Завод Электромашина (на запад);

— ул. Сталеваров (в обе стороны);

— Трамвайное депо № 1 (в обе стороны);

— ул. Чичерина (на восток);

— Пл. Революции (в обе стороны);

— Городской сад (в обе стороны);

— ул. Орджоникидзе (в обе стороны);

— ул. Евтеева (в обе стороны);

— Стадион Локомотив (в обе стороны);

— пос. Першино (в обе стороны).

Вместе с этим два новых остановочных комплекса появятся на перекрестке улице Цвиллинга и улице Тимирязева.