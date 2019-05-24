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/ В Ленинском районе Челябинска снесут тридцать шесть старых домов

В Ленинском районе Челябинска снесут тридцать шесть старых домов

сегодня в 10:47
  |  Общество

Ленинский район Челябинска ожидает реновация. 36 старых домов подвергнуться сносу, а на их месте построят многоэтажки. Процесс займет 10 лет и затронет жилой квартал между улицами Безрукова, Суркова, Лизы Чайкиной и Ереванской, недалеко от озера Смолино. Всем стоящим там двухэтажным домам уже более 70-ти лет.

Развитием территории займется компания «Новый дом», принадлежащая застройщику «Бетотек-Строй». Именно она выиграла аукцион. Сумма контракта составит почти 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказал замдиректора компании Сергей Пискаев.

Это право заниматься развитием застроенных территорий, это просто стоимость права. На сегодняшний день прошёл аукцион, мы его выиграли, но с нами ещё не заключен договор. Планируется снос 18 тысяч квадратных метров ветхого, старого жилья — двухэтажных домов 1945—1947 годов постройки. Сносим постепенно и строим новое жильё. — рассказал «Business FM Челябинск» заместитель директора компании «Бетотек-строй» Сергей Пиксаев.

Застройщик не сообщил подробности реновации до заключения контракта с мэрией, но ожидается, что документы подпишут не позднее середины июня. После этого будет разработан проекта, на который уйдет около полугода. Компания за свой счет расселит и снесет старые дома, а взамен получит право застраивать освободившуюся территорию. Работу с собственниками в «Бетотек-Строй» не прокомментировали, но, как отметил управляющий консалтинговой компании «Родник» Андрей Ветхов, так будет выгоднее выплачивать денежную компенсацию, чем делать это по итогам независимой оценки.

Для застройщика это хорошо. Здесь есть экономия денег, и он решает это быстрее, чем вопрос с переселением. Стандартно оценка делается на основании сравнения аналогичных объектов. То есть в данном случае это ветхоаварийное жильё, оно неликвидное, соответственно, у него низкая цена. Представляете, вот, за него предлагают 1 миллион рублей, такую квадратуру, он может купить квартиру либо в таком же старом доме, потому что его микрорайон сносят, либо вообще не может ничего купить. — рассказал управляющий консалтинговой компании «Родник» Андрей Ветхов.

По данным риэлторов занимающихся продажей квартир, собственников может устроить и денежная компенсация, но только если она будет рассчитана из кадастровой стоимости жилья, которая значительно выше рыночной.

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