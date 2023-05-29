В Ленинском районе Челябинска после переселения снесли два аварийных дома

Более двух десятков семей переехали в благоустроенное жилье

Городские власти снесли два многоквартирных дома в Ленинском районе. Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказала вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. По ее словам, речь идет о работе в рамках сноса и ликвидации аварийного жилищного фонда, передает корреспондент Первого областного информагентства.

«Были снесены два многоквартирных дома на Новороссийской и Нахимова в рамках муниципального контракта. Идет приемка выполненных работ», — заявила заместитель главы города.

Также, по ее словам, на данный момент удалось переселить в новое жилье 24 семьи. В общей сложности с начала 2023 года в благоустроенные квартиры переехали 63 человека. Площадь расселения составила 845,8 квадратного метра, а в работе у чиновников находятся документы на переселение еще пяти человек.

Неделю назад ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске сейчас сносят восемь аварийных домов. Помимо объектов на Нахимова и Новороссийской, подрядчики убирают старые здания на Ереванской, Копейском шоссе, общежитие на Цинковой и дома на улицах Гидрострой, Пост 2098 км и Пост 2092 км.

Всего в Челябинской области планируется снести 200 тысяч «квадратов» аварийного жилья. Это позволит выполнить показатели областной программы по переселению на два года раньше. Новоселье в 2023 году в своих квартирах справят почти 13 тысяч человек. Кстати, с недавнего времени дети-сироты могут получить выплату на покупку жилья, не дожидаясь квартиры от властей. Соответствующий областной закон был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера.