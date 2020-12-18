В Кусе избрали нового мэра: когда Алексей Чистяков вступит в должность

И какие надежды на него возлагают

Собрание депутатов Кусинского городского поселения определилось с новым мэром. Главой администрации городка стал депутат-единоросс Алексей Чистяков. На данный момент он все еще исполняет обязанности главы небольшого поселка Магнитка. Рассказываем, когда Чистяков пересядет в новое кресло.

В предвыборной гонке за высокую должность участвовали три человека. От «Единой России» на кресло мэра, помимо Чистякова, претендовали действующий глава Кусы Валерий Васенев и начальник КУИЗО администрации Кусинского района Александр Обвинцев. Мужскую компания разбавляла беспартийная спикер Собрания депутатов Кусы Ольга Чарина.

В голосовании принимали участие 14 человек. Васенев и Обвинцев остались без голосов. Ольга Чарина получила поддержку четырех депутатов. Остальные десять проголосовали за Чистякова.

«Новый глава вступает в должность после публикации итогов выбора в местной газете „Жизнь района“. А она выходит по четвергам. Это значит, что официально Алексей Чистяков станет мэром не раньше 24 декабря», — пояснила информационному агентству «Первое областное» спикер городского Собрания депутатов Ольга Чарина.

По словам Чариной, программа всех кандидатов была практически идентичной. От нового главы ждут привлечения инвестиций и слаженной работы между администрацией города и района.

СПРАВКА

Алексей Чистяков уроженец Кусы. Ему 56 лет. Окончил факультет физической культуры Челябинского государственного педагогического института. Отслужил в армии. Попал в политику по комсомольской линии. На рубеже веков работал замом главы Кусинского района. Потом ушел в бизнес. В 2010-2016 годах был заместителем главы Кусы. В 2017 году избран главой Магнитского городского поселения

