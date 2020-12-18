«Металлург» анонсировал матч, посвященный 65-летию команды

Тематические мероприятия пройдут на игре против минского «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» анонсировал юбилейный матч, посвященный 65-летию команды. Им станет игра против минского «Динамо», которая состоится в следующий четверг, 24 декабря. На матче будет организована тематическая, праздничная программа, а специально к событию в Магнитогорск привезут главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, а также Кубок России и Кубок Харламова — приз лучшей команде МХЛ.



«Будут выставлены и европейские кубки „Металлурга“. Каждый желающий сможет сделать памятный снимок — к услугам болельщиков профессиональные фотографы клуба, а фотографии болельщиков будут выложены на нашем официальном сайте с доступом для скачивания. На видеокубе будут показаны специальные праздничные видеоролики и поздравления команде от легендарных хоккеистов „Металлурга“ прошлых лет. В первом и втором перерывах матча на подиуме группы поддержки будут разыграны шесть смартфонов — по три в каждом перерыве. Фан-сектор „Стальная Столица“ приготовил масштабный графический перформанс, посвященный 65-летию клуба»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Помимо этого болельщиков ждут и другие активности. Например, каждому пришедшему в джерси «Металлурга» на центральном входе Арены подарят памятную футболку. Антураж игры подчеркнет саундтрек чемпионских лет «Магнитки», а также болельщиков ждет масштабный сюрприз, подробности которого пока не раскрываются.

Отметим, хоккейная история Магнитогорска началась 26 декабря 1955 года. Именно в этот день команда из города металлургов провела свою первую игру. Дома магнитогорцы обыграли «Буревестник» из Воронежа 7:3, а первый гол забил Феликс Мирский — тогдашний играющий тренер «Металлурга».