В выходные в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, грозы и град

Жара постепенно начнет спадать

Предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в Челябинской области будут жаркими и дождливыми. Синоптики прогнозируют штормовой ветер до 20 метров в секунду и более. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске в субботу прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Днем возможен град. Температура воздуха ночью составит +19, +21°C, днем потеплеет до +31, +33°C. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье и ночью, и днем синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, грозы. В ночные часы ртутные столбики опустятся до +18, +20°C, днем поднимутся до +27, +29°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинской области выходные также будут дождливыми и жаркими. В субботу, 3 июля, обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы сильные и очень сильные, грозы и град, местами крупный. Столбики термометров ночью опустятся до +16, +21°C, днем — до +36°C, в горах до +30°C. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду, местами могут достигать 25 и более метров в секунду.

В воскресенье, 4 июля, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные часы ртутные столбики достигнут отметки +15, +20°C, днем воздух прогреется до +24, +29°C. На юге будет жарче — до +34°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило штормовое предупреждение до 3 июля.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивных выходных и хорошего настроения!