В крещенскую ночь жители Чесменского района совершили поход на лыжах к святому источнику

Верующие, несмотря на холод и ветер, прошли 9 километров

В Чесменском районе группа единомышленников каждый год встречает ночь на Крещение Господне на источнике Параскевы Пятницы. Так назвали родник, который бьет недалеко от села Чесма. На лыжах селяне преодолевают путь около 9 километров, чтобы встретить крещенскую ночь и испить святой воды. Своеобразный обряд селяне придумали девять лет назад и, несмотря на морозы и ветер, преодолевают путь каждый год. О том, как в этом году прошел ночной поход, информагентству «Первое областное» рассказала инициатор лыжного перехода Леонида Макеева.

Леонида Макеева из Чесмы работает учителем начальных классов в сельской школе, увлекается бегом и лыжными гонками, участвует в областных соревнованиях по ГТО. Вместе со своей семьей она придумывает тропы и лыжные маршруты по родному району и увлекается спортивным туризмом. Местные жители привыкли видеть Леониду на лыжах и… без верхней одежды. Женщина — сторонница здорового и активного образа жизни, оптимист и та, которой хочется немного подражать.

«Мой друг и соратник Петр Калиниченко, которого не стало несколько лет назад, однажды предложил совершить поход на родник Параскевы Пятницы. Он очень любил родной край и увлекался местным туризмом. Он-то и привлек меня к таким походам, будь то пешие или лыжные. Но у меня в тот день была работа, школа, ученики, и я предложила ему ночной поход. Мы собрали группу, вооружились налобными фонариками. С тех пор и ходим. Обычно с нами идет человек двадцать, большинство из них — подготовленные к спортивным нагрузкам люди. За два часа мы доходим до родника, пьем чай, а в полночь набираем воды из источника. В нашей группе есть глубоко верующий: перед тем как испить воды, он читает молитвы над источником», — рассказывает Леонида.





Днем перед походом муж Леониды прокладывает лыжню. По словам женщины, ночные переходы не страшны, если знать технику безопасности. В группе всегда есть тот, кто отлично ориентируется на местности.

«С нами учитель географии Алексей Ларкин. Он прекрасно знает местность. В этом году нашу группу ждал сюрприз: Алексей Викторович встретил нас в бору, на привале. Он разжег заранее костер и ждал нас с горячим чаем», — рассказывает Леонида.

По словам женщины, ночной поход — это всегда необычное приключение: сияние звезд освещает путь, сосновые ветки создают сказочную атмосферу, снег отражается, и совсем не страшно и темно.

«В этом году впервые на источнике мы встретили жителей поселка Беловка. Соседи тоже, глядя на нас, решили совершить ночной поход к роднику», — рассказывает Леонида.

Лыжники вернулись домой к трем часам ночи, некоторые успели на крещенские купания сразу после своеобразного паломничества к святому источнику.

В Челябинске к традиционным крещенским купаниям на водоемах подготовили шесть прорубей. Их оборудовали лесенками с перилами и антискользящим покрытием, а рядом дежурили полицейские, врачи и спасатели. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали возле двух крещенских иорданей — на Шершневском водохранилище и озере Смолино — и убедились в том, что, несмотря на предостережение Роспотребнадзора, желающих окунуться в прорубь меньше не стало.

