В Коркино начали ремонт единственного в районе плавательного бассейна

Работы проводятся по поручению главы региона Алексея Текслера

Плавательный бассейн в Коркино закрылся на все три летних месяца. Причина длительного перерыва в работе — капитальный ремонт системы вентиляции, сообщает пресс-служба администрации Коркинского района.

Вопрос о необходимости ремонта в бассейне был обозначен губернатору Челябинской области в 2019 году. Тогда Алексей Текслер поручил готовить проектно-сметную документацию, после чего пообещал рассмотреть вопрос финансирования. В этом году из регионального бюджета направлено более 11 млн рублей на реализацию проекта по капитальному ремонту.

«В первый же день закрытия нашего спортивного объекта своими силами мы с сотрудниками демонтировали потолок, подготовили площадку для строителей, которые уже на этой неделе приступили к масштабным работам. Изменения будут очень заметны, ведь уйдет излишняя влажность в помещении, к тому же система будет полностью автоматизированной с регулированием температурного режима. И, что важно, будет произведена замена всей электрической сети»,— сообщил заведующий плавательным бассейном Валерий Кальянов.

Дополнительно в бассейне летом пройдет косметический ремонт, а на сэкономленные средства по итогам проведенного аукциона запланирован ремонт кровли здания.

Напомним, в декабре 2021 года прекратил работу один из немногих бассейнов Челябинска, где можно проводить тренировки по плаванию, — бассейн «Электрометаллург». На спортивном объекте проводят серьезную реконструкцию, отложить которую нельзя.

