В Коркино конфискованные у пьяных водителей автомобили отправили на СВО

Все владельцы машин нарушили закон не в первый раз

Судебные приставы города Коркино передали военному ведомству конфискованные в доход государства три легковых автомобиля, владельцы которых повторно попались пьяными за рулем, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Иномарка Opel Astra принадлежала 38-летней женщине, которая заработала второй 30‑тысячный штраф за управление автомобилем, уже будучи лишенной водительских прав.

Отечественная машина ВАЗ-21093 была в собственности у 35-летнего мужчины, который попался нетрезвым за рулем спустя девять дней после покупки автомобиля. Первый раз водителя привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде еще в августе 2022 года. Повторное нарушение довело его до уголовной статьи и конфискации автомобиля.

На автомобиле ВАЗ-21112 ездил 34-летний мужчина. Первый раз в пьяном виде его остановили в июне 2021 года. Наказание стандартное — 30-тысячный штраф и лишение прав на полтора года. Второе противоправное деяние — ноябрь 2023 года.

«В отношении каждого были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. Каждому суд назначил обязательные работы на срок от 220 до 260 часов, автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства», — рассказывают в пресс-службе.

Автомобили уже переданы военнослужащим.

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