В Магнитогорске суд взыскал 800 тысяч рублей за падение снега на ребенка

Ледяная глыба едва не убила годовалого малыша вместе с мамой

Ленинский районный суд города Магнитогорска постановил взыскать 800 тысяч рублей с собственников квартиры, с балкона которой на женщину с грудным ребенком упала глыба льда, сообщает в среду, 3 июля, Главное управление ФССП России по Челябинской области.

В 2023 году ледяная глыба упала с балкона четвертого этажа и чуть не унесла жизнь годовалого ребенка и 22-летней женщины. Вместе с двумя детьми мать возвращалась домой из детского сада. Старший ребенок шел рядом и не пострадал, а младший находился у матери на руках и получил перелом теменной кости и ушиб мозга.

К двум собственникам квартиры приставы применили полный комплекс мер принудительного исполнения. Благодаря этому удалось взыскать более ста тысяч рублей со счетов должников и ограничить их выезд за границу. После вынесенного требования об аресте автомобиля должники немедленно внесли недостающую сумму на депозитный счет судебных приставов. Полученные денежные средства уже переданы взыскателю.

В настоящее время остается еще одно исполнительное производство, связанное со сносом козырька и остеклением балкона. Исполнять его собственники квартиры пока не спешат. В связи с этим им был назначен исполнительский сбор, а также ограничен выезд за границу. На следующей неделе будут рассмотрены протоколы за административное нарушение, которое предусматривает штраф в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей.

Также в 2023 году в Магнитогорске упавшая глыба едва не убила 10-летнего мальчика.

Текст: Ксения Максимовских