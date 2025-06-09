В копейском поселке Старокамышинск четвертые сутки нет воды

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В поселке Старокамышинск Челябинской области четвертые сутки нет воды. Местные жители рассказали о проблеме в видеообращении. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили в пресс-службе Челябинского СК.

«Как обычно, при повышенной температуре воздуха и в выходные нам ее отключают», — написали под видео в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Старокамышинск».

Люди говорят, что местные власти не могут назвать внятной причины отключения и их показания постоянно разнятся: то наполняют резервуар, то большой водоразбор, то кто-то закрыл задвижки. Следственный комитет предъявляет претензии к властям Копейска.

«В результате неисполнения обязанностей должностными лицами администрации Копейского городского округа жители поселка Старокамышинск длительное время не обеспечены регулярным водоснабжением», — сообщили в Челябинском Следкоме.

С проблемой жильцы Старокамышинска сталкиваются не первый раз, причем перебои водоснабжения там случаются в жаркую погоду.