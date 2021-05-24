Жители Копейска до сих пор страдают от нехватки воды

Жители городского округа боятся вспышки инфекций

Изнуряющая жара стала испытанием в минувшие выходные для южноуральцев. Для жителей Копейского городского округа проблем добавили перебои с водоснабжением. В поселке Старокамышинске все воскресенье, 23 мая, в домах отсутствовала питьевая вода. Копейские власти считают, что перебои возникают из-за многочисленных незаконных врезок в водопроводную систему.

Жители Старокамышинска рассказывают, что с 19 мая начались отключения воды. Людей никто не предупреждал о новом режиме водоснабжения — с 17:00 до 21:00 воды в кранах людей нет. А в воскресенье она вовсе отсутствовала в течение всего дня.

«Мы умираем от жары! Предупреждений об отключении нет. Диспетчеры говорят, что в период водоразбора отключают нам воду. А чем, простите, руки мыть в период пандемии? Мы боимся вспышки коронавируса, так как помыться просто нечем», — рассказывает информационному агентству «Первое областное» жительница поселка Юлия Беляева.

Это не единственный эпизод перебоев с водой в Копейском округе. На прошлой неделе жители Копейска обратились к губернатору с просьбой проконтролировать действия властей по обеспечению питьевой водой.

В Копейской администрации разъяснили, что одной из причин нехватки воды стали незаконные врезки. В день ресурсоснабжающая организация обнаруживает до 10 самовольных подключений к системе водоснабжения.

«МУП „ПОВВ“ подает нам объем воды по нормативам. Водопотери заложены до 26%, но сейчас в разгар жарких дней потери составляют до 54%. Виною тому неучтенные врезки, когда местные жители незаконно подключаются к системе и не платят за потребляемую воду», — пояснили в администрации округа.

В мэрии привели пример, когда причиной отключения воды у целого квартала стала намеренно перекрытая заглушка. На прошлой неделе один из жителей частного сектора самостоятельно перекрыл систему водоснабжения у целого квартала, чтобы увеличить напор воды для своего хозяйства.

Пока же в городе активно идет ремонт магистральных водопроводов: капитальный ремонт участка водовода в районе Сосновских очистных сооружений и вблизи улицы Локомотивной с реконструкцией камеры в районе СНТ «Кировец». В самом Старокамышинске планируется построить повысительную насосную станцию на водоводе Челябинск — Копейск для поддержания нормативного давления в сети. Подвоз питьевой воды организован по заявкам жителей.

Проблемы с водой охватили всю Челябинскую область. На перебои или отсутствие должного водоснабжения губернатору уже пожаловались жители поселков Бреды, Потанино, Фершампенуаз, Крыжановка, Варна, городов Карталы, Коркино, Челябинск и Бакал.